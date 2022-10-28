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Андрей Чернышов: «Спартак» будет бороться за пятёрку, чемпионами не станут

Андрей Чернышов: «Спартак» будет бороться за пятёрку, чемпионами не станут
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о своей бывшей команде.

«Красно-белые пока не готовы побеждать тех, кого должны. Когда им встречаются равные команды, с которыми надо бороться за высокие места, «Спартак» уступает. Как только «красно-белые» начнут отбирать очки у лидеров, тогда можно говорить о том, что команда готова к решению высоких задач. Думаю, что они будут бороться за пятёрку, но чемпионами не станут.

Также нельзя сказать точно, что «Спартак» будет в тройке РПЛ, а «Зенит» будет чемпионом. Но в футболе всякое случается, много примеров было, когда лидирующие команды упускали то место, которое им пророчили. Смотрите, что произошло с «Уралом» — в начале сезона они шли на последних местах, а сейчас в середине турнирной таблицы, в то время как с «Химками» история наоборот, они сейчас прямые кандидаты на вылет. Да, «Зенит» выглядит сильнее всех остальных по составу и игре, но вопрос, что будет после зимней паузы», – приводит слова Чернышова Metaratings.

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