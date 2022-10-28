Тен Хаг — о трюке Антони в матче с «Шерифом»: если это финт ради финта, я внесу коррективы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал финт бразильского вингера клуба Антони в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (3:0).



22-летний футболист развернулся два раза на 360 градусов вокруг своей оси в первом тайме встречи.



«У меня нет никаких проблем с финтом, если он приносит пользу. Я требую от Антони большего. Больше открываний, больше входить в штрафную, больше действий на ограниченном пространстве. Подобный финт крут, когда он полезен. Если ты не потерял мяч, всё нормально. Но если это финт ради финта, я внесу коррективы», – приводит слова тен Хага ESPN.

Видео «финта Антони»:

«МЮ» вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав 12 очков после пяти туров. Также в следующую стадию из группы Е вышел «Реал Сосьедад».

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