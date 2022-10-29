Финты — лучшее в футболе! Дайте игрокам творить магию

За что мы любим футбол? Кто-то сказал: потому что это противоестественно. Эволюция помогла человеку развить руки, а тут люди зачем-то пытаются ногами (!) вытворять странные вещи (!!) с помощью мяча. Мы восхищаемся футболистами как раз потому, что не сможем повторить большую часть действий.

Самое сложное в футболе, конечно, финты. Ударить сильно и точно можно и случайно, а вот сложная обводка – это или дар природы, или тяжёлая работа. А чаще всего умножение одного на другое. Бывают ли бесполезные финты? Пол Скоулз, легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, считает, что бывают. И что хуже всего, это нужно искоренять.



Тот самый финт:

«Не знаю, что он делает, – так Скоулз оценил финт игрока «МЮ» Антони в игре с «Шерифом». – Мне нравится видеть навыки, но я не думаю, что это мастерство. Это клоунада. Просто смешно. Я много раз видел, как он это делает в «Аяксе», и он такой, какой есть, но я думаю, нужно, чтобы из него это выбили».



Поразительно, что в «Манчестер Юнайтед» нашёлся человек, которого обсуждают не меньше, чем Криштиану Роналду или Гарри Магуайра. Переезжая в Англию, Антони осознавал, что столкнётся с критикой. И старался её нивелировать: забил три гола в первых трёх играх АПЛ, например. Однако консерваторам английского футбола этого мало.

Вот Рэй Парлор, легенда «Арсенала», выступил менее резко, но всё-таки: «Когда иногда в игре используется такой финт, он хороший, если полезен. Если вы не теряете мяч и отдаёте передачу, всё в порядке. Но если это ради шутки, Антони нужно менять отношение к футболу. На месте тен Хага я бы сказал ему: «Будь проще. Действуй эффективно, а не красиво». Когда вокруг тебя никого нет, какой смысл делать этот финт, а потом выбивать мяч в аут?».



Будь проще. Будь эффективен. Не надо красоты. Понятно, что футбол давно перешёл из стадии «игра с мячом» в «бизнес на миллиарды». Но почему и отсюда нужно вынуть стремление к красоте?

Антони, «Манчестер Юнайтед» Фото: Ash Donelon/Getty Images

Антони многое умеет, но финт «вращение 360» – его фишка. Допустим, это не самый эффективный приём: его нельзя выполнить на скорости, он не поможет уйти от двух защитников. Почему из-за этого футболист должен в принципе отказаться от них?



Более того, в игре с «Шерифом» Антони позволил себе вольность, кажется, не только лишь из желания выпендриться. Пока бразилец отвлекал внимание на бесполезный финт, игроки перемещались. Дало ушёл на фланг и увёл за собой защитника, открыв зону Каземиро. На него Антони, закончив крутиться, и вырезал передачу. Вышло некачественно – это правда.

Да и чёрт с ней, с передачей. Но что плохого в «неэффективных финтах»? Футбол – это игра, которая доставляет удовольствие. Самим участникам в первую очередь. Если Скоулз (великий недооценённый футболист, к слову) счастлив, когда получилась передача через всё поле, почему Антони должен душить в себе желание пижонить? Помимо прочего (голы, передачи, похвала от Роналду), именно это приносит ему радость.



Ещё в «Аяксе» Антони отвечал на критику «цирковых трюков»: «Некоторым нравятся мои трюки, некоторым – нет. Я нахожу их полезными и делаю, потому что хочу показать сопернику, что я здесь босс. И очень часто это приводит к передаче или голу. Меня не волнует, что об этом думают другие. Что бы люди ни говорили, я остаюсь сосредоточенным.

Даже Иисус, который был совершенен, не мог угодить всем. Так кто я такой?»

Да, ему может напихать тренер, если такие действия ломают план игры. Однако Эрик тен Хаг, судя по всему, не увидел проблемы, отбился от этих вопросов дежурными фразами. Антони – игрок уже достаточно сознательный, чтобы не идти в обводку в любой непонятной ситуации. Он всегда оценивает момент.



Это видно даже из статистики попыток дриблинга:

Эредивизия, сезон-2022/2023: в среднем четыре попытки дриблинга. Правда, выборка лишь два матча;

Эредивизия, сезон-2021/2022: в среднем 1,8 попытки дриблинга;

АПЛ, сезон-2022/2023: в среднем 0,8 попытки дриблинга;

Лига Европы, сезон-2022/2023, в среднем 1,8 попытки дриблинга.

Антони, «Манчестер Юнайтед» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В чемпионате Англии, где защитники выше уровнем, он не бросается в обводку просто ради обводки. Тем более Антони понимает, когда можно попробовать что-то эдакое, исключительно ради веселья. Ещё один его любимый приём – обработка мяча в прыжке. Если с «360» ещё можно отвлечь соперников, это просто бесполезно для статистики. Зато провоцирует у любого болельщика простую реакцию: «Воу!».



Много ли таких футболистов сейчас? Выше уровень – меньше магии. Слишком напряжённый график, слишком жёсткие соперники, слишком дорого может обойтись каждая ошибка. Какой уж тут дриблинг. Иногда во время матча не хватает именно этого расслабленного состояния, будто на «коробку» пришёл «звезда двора».

Хвича Кварацхелия и Павел Маслов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В чемпионате России таким был Хвича Кварацхелия. В некоторые периоды он лидировал по успешным обводкам за матч: из примерно 7,5 попытки успешными были 4,5. Иногда Хвича так искрил дриблингом, что сжигал все перспективы атаки «Рубина». Передерживал мяч, когда надо было отдать или ударить, упирался в несколько соперников.



Мог ли он играть эффективнее? Конечно. Хотя в долгосрочной перспективе такое ограничение свободы сделало бы из Хвичи не особенного футболиста, а просто очередного вингера-электричку, который навешивает. Теперь парень разрывает Италию, в том числе потому что и там искренне кайфует от футбола. И закладывает финты, когда надо бы уже пробить:

В чемпионате России, кажется, стало веселее. Тренд на более атакующий и креативный футбол пошёл и в клубы второго эшелона, и даже в ФНЛ. И свои «Антони» у нас есть. Не только бразильцы вроде Малкома, Клаудиньо, Педриньо, но и Карраскаль (лидер по обводкам!), Олусегун, Сперцян, Бериша, Мирзов, Макаров, Коваленко, Милсон.



Когда кто-то из них исполнит «разворот 360» или любой другой финт ради финта, я буду аплодировать. Потому что это я так сделать точно не смогу.