Игорь Корнеев высказался о возможном назначении Юрия Сёмина главным тренером «Локомотива»

Бывший полузащитник ЦСКА, сборных СССР и России Игорь Корнеев высказался о возможном назначении титулованного специалиста Юрия Сёмина на пост главного тренера московского «Локомотива».



«Локо» нужен правильный тренер. Опытный, с определёнными титулами за спиной. Сёмин как кризис-менеджер до конца сезона? Надо сразу ставить тренера, который не был бы временным или кризис-менеджером», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 14 проведённых матчей. После отставки Йозефа Циннбауэра командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Андрей Фёдоров.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»: