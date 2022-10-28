Игорь Корнеев высказался о возможном назначении Юрия Сёмина главным тренером «Локомотива»
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Бывший полузащитник ЦСКА, сборных СССР и России Игорь Корнеев высказался о возможном назначении титулованного специалиста Юрия Сёмина на пост главного тренера московского «Локомотива».
«Локо» нужен правильный тренер. Опытный, с определёнными титулами за спиной. Сёмин как кризис-менеджер до конца сезона? Надо сразу ставить тренера, который не был бы временным или кризис-менеджером», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 14 проведённых матчей. После отставки Йозефа Циннбауэра командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Андрей Фёдоров.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:
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