Голкипер «Спартака» Селихов рассказал о взаимоотношениях с Максименко

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о взаимоотношениях с другим вратарём красно-белых Александром Максименко, а также ответил на вопрос об игре за сборную России.
«У нас товарищеские отношения, желаем друг другу удачи перед играми. В рабочем процессе всегда шутим и улыбаемся.
Почему пока не сложилось в сборной России? Хороший вопрос. Были вызовы уже, не хочу сетовать, что пропустил большое количество времени из-за травмы. Время ещё есть, может, получится наверстать упущенное. Значит, такая судьба и так было нужно.
Очень завидую игрокам, которые провели всю карьеру в одном клубе. У меня уже так не получится, потому что начинал в Орле, затем перешёл в «Амкар». Но закончить бы хотелось именно в «Спартаке», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «Спартака».
- 28 октября 2022
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