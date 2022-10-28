Шалимов ответил, с кем лучше сыграть России — со сборной легионеров РПЛ или Узбекистаном

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о том, с кем лучше сыграть сборной России при условиях запрета на участие в международных матчах.
«Лучше сыграть с Узбекистаном или Таджикистаном, чем со сборной легионеров РПЛ. Иностранцы разве по своим сборным не разъезжаются?
Всех легионеров РПЛ мы знаем и видим. Нам нужно смотреть сборную на уровне команд, которых мы не видим. Да и кто соберёт сборную легионеров? Кто её будет тренировать? Нужно же два-три дня для тренировок. Как вообще состав выбирать?» — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее бывший вратарь сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев предложил провести матчи между сборной России и сборной легионеров РПЛ. По слухам, сборная нашей страны планирует провести товарищеские встречи с командами Узбекистана и Таджикистана в ноябре.
- 28 октября 2022
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