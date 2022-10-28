Масалитин: «Локомотиву» нужно возвращать Сёмина! Человек верой и правдой служил клубу
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что на пост главного тренера «Локомотива» надо вернуть Юрия Сёмина.
«Проект, который устраивал Рангник и его товарищи, не удался. Немец первым покинул корабль, остальные — чуть позже. Довели команду практически до вылета. В «Локомотиве» собраны очень неплохие футболисты — команда должна быть в тройке сильнейших.
«Локомотиву» нужно возвращать Сёмина. Правда, не знаю, в каком качестве. Но это человек, который всю жизнь верой и правдой служил клубу. Сделал «Локо» лидером российского футбола: брал и чемпионаты, и Кубки. У него очень богатый опыт: нужно, чтобы он служил во благо «Локомотиву», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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