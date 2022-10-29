Непомнящий: Черчесов — самый успешный российский тренер последних лет

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова самым успешным российским тренером последних лет.

«Мои поздравления Станиславу Саламовичу, он самый успешный российский тренер последних лет. Мне трудно сказать, в чём его тренерская сила, я с ним не работал. Думаю, дело в его умении работать с игроками, а также в том, что он не теряется в сложных ситуациях — почти форс‑мажорных, когда очень много препятствий. Со всеми вызовами он отлично справляется», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

«Ференцварош» под руководством Черчесова победил в чемпионате и Кубке Венгрии в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше Лиги Европы венгерская команда вышла из группы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой» с первого места.

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