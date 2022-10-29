Защитник «Челси» Джеймс рассказал о восстановлении после травмы

Крайний защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал о процессе восстановления после травмы колена, полученной в матче Лиги чемпионов с «Миланом».

«Я стараюсь быть оптимистичным. Я не уверен, сколько времени продлится восстановление после этой травмы. Мне не больно. Но, если я попытаюсь форсировать процесс восстановления, это может быть немного рискованно… Я стараюсь совершенствоваться каждый день, делать всё правильно и как можно скорее вернуться в форму», — цитирует английского защитника The Sun.

В текущем сезоне Джеймс провёл за «Челси» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Неизвестно, успеет ли англичанин восстановиться к началу чемпионата мира по футболу, который откроется в Катаре 20 ноября этого года.

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