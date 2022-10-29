Павел Маслов: в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов выразил мнение о возможном продлении контракта с клубом.

«Мне, конечно, хочется играть больше, но меня абсолютно всё устраивает. Я доверяю тренеру – как он решит, так и будет.

Продление контракта? Я люблю «Спартак», но это будет зависеть исключительно от клуба – захочет ли он продолжить со мной сотрудничество. Не хочу пока об этом думать, впереди действительно ещё много времени, я собираюсь играть и доказывать, что достоин быть здесь. Жизнь – интересная вещь, и не всегда возможно делать то, что ты хочешь. Например, всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, а в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке», но как это будет – никто не знает», — приводит слова Маслова Metaratings.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:0) Маслов отметился дебютным голом.