Дмитрий Булыкин ждёт результативной игры в матче между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«ЦСКА — фаворит в дерби, но «Локомотив» может навязать борьбу. Обеим командам нужны очки: одним надо вылезти из подвала, другим — продолжать оставаться наверху. В последнее время у клубов не совсем ладится, но они приложат все усилия, чтобы заработать очки.



«Локомотив» — ЦСКА — это дерби, поэтому нас ждёт очень интересная и голевая игра. «Локо» может удивить соперника, хорошо провести встречу и взять какие-то очки. Но ЦСКА играет лучше.



«Локомотив» может навязать борьбу за счёт большой самоотдачи и реализации моментов — у ЦСКА в защите не совсем всё хорошо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.