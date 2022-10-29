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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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Дмитрий Булыкин ждёт результативной игры в матче между «Локомотивом» и ЦСКА

Дмитрий Булыкин ждёт результативной игры в матче между «Локомотивом» и ЦСКА
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«ЦСКА — фаворит в дерби, но «Локомотив» может навязать борьбу. Обеим командам нужны очки: одним надо вылезти из подвала, другим — продолжать оставаться наверху. В последнее время у клубов не совсем ладится, но они приложат все усилия, чтобы заработать очки.

«Локомотив» — ЦСКА — это дерби, поэтому нас ждёт очень интересная и голевая игра. «Локо» может удивить соперника, хорошо провести встречу и взять какие-то очки. Но ЦСКА играет лучше.

«Локомотив» может навязать борьбу за счёт большой самоотдачи и реализации моментов — у ЦСКА в защите не совсем всё хорошо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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