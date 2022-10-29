Самый крупный обмен между «Локо» и ЦСКА. Так кто выиграл от задумки Рангника?

Чуть больше года назад два топовых московских клуба провели очень неожиданные трансферы. Мы привыкли, что переход из одного гранда в другой – редкость. Особенно когда дело касается команд Москвы или «Зенита» с «Краснодаром». Ведь никто не хочет усиливать конкурентов. Поэтому каждый подобный слух очень активно обсуждается. Но летом и осенью 2021 года «Локомотив» и ЦСКА провели сразу три трансферные операции.

1 июля Максим Мухин перешёл в ЦСКА за € 170 тыс.

4 августа Наир Тикнизян перешёл в «Локо» за € 5 млн.

2 сентября Константин Марадишвили перешёл в «Локо» за € 7 млн.

На первый взгляд – жуткая несправедливость. В первую очередь в отношении «Локо». Клуб отпустил своего главного молодого таланта, который к тому моменту уже вызывался в сборную. И отпустил за копейки – компенсацию, прописанную в контракте. При этом забрал у конкурента двух других молодых игроков за огромную сумму. Разница между ними только в возрасте (Мухин на пару лет моложе) и в опыте (у игроков ЦСКА на момент перехода было по полному сезону в РПЛ).

Важной персоной этих сделок был Ральф Рангник. Он не участвовал в продаже Мухина, но после получения абсолютной власти просил вернуть его обратно. Максима упустили другие. Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказывал, что переговоры по будущему игрока вели Владимир Леонченко и Александр Самедов. И отказались принимать условия футболиста и его представителя, посчитав, что он никуда не денется. Делся. После Рангник говорил с агентом Вадимом Шпинёвым и просил отыграть сделку обратно. Но было слишком поздно.

Поэтому в «Локо», видимо, решили мстить. И забрали за € 12 млн сразу двух талантливых игроков ЦСКА. И вы только посмотрите, какую оценку им давал Рангник на своей единственной пресс-конференции.

Ральф Рангник бывший директор по спорту и развитию «Локомотива» «Это топ-таланты, они могут попасть в фокус топ-5 чемпионатов Европы. Средний возраст команды был высоким, и летом мы потеряли несколько игроков. Сейчас у нас появилась новая группа из шести человек, и мы работаем с ними. Наша цель – увеличить их стоимость к следующему трансферному окну».

Как же красиво это всё звучало от немецкого гения. Но что получилось в итоге?

Максим Мухин влетел в основу ЦСКА сразу после провального матча России с Данией. Удивительно, что на тот момент 19-летний юноша поучаствовал в трёх матчах Евро-2020. И это с трансферной стоимостью в € 170 тыс. Возможно, был самым дешёвым игроком турнира. Первый сезон выдался впечатляющим – Березуцкий верил в парня и давал ему очень много игрового времени. 26 матчей (из них только четыре со скамейки) в РПЛ – очень классные цифры. Да, Мухин по сути занял позицию Марадишивили и остался почти что без конкуренции.

Да, порой это играло в минус – не все игры получались выдающимися. Но вряд ли парень жалеет: он получил желаемое увеличение зарплаты, стабильную практику в клубе, который в какой-то момент прошлого сезона точно претендовал на топ-3. Так что этот трансфер для игрока и ЦСКА – жирный плюс. Правда, сейчас всё идёт не так хорошо – с приходом Владимира Федотова подъехало и усиление в центр поля. Так что Мухин перестал быть первой опцией. Но пока это точно не повод для ухода.

Владимир Федотов и Максим Мухин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот стали ли мужчины, перешедшие в «Локо», ближе к топ-5 лиг – большой вопрос. Трансфер Тикнизяна интересен ещё и тем, что перед этим клуб отдал в аренду Сильянова – с аналогичной позицией на поле. Смотрим, что происходит сейчас. Игрок «Ростова» – в сборной, а Наир запомнился разве что агрессией на недовольного фаната. А ещё красными карточками. Удивительная история: за год в «Локо» он умудрился удалиться в Кубке, чемпионате и Лиге Европы. При этом что в прошлом, что в нынешнем сезоне он почти всегда выходит в основе. Во многом из-за отсутствия реальной конкуренции. Ещё в «Локо» есть загадочный Митай, но есть сомнения, что он в принципе умеет играть в футбол на высоком уровне.

Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Марадишвили немного другая история – в первом сезоне он действительно прилично помогал «Локо» и осенью стал важным игроком основы. Понятно, что его наигрывали в старте ради топ-5 европейских чемпионатов, но это приводило к персональному прогрессу футболиста. Потом Рангник укатил, и внимания к игроку стало меньше. Весной – частые выходы на замену, а в этом сезоне только два выхода в основе на матчи чемпионата. Далековато от Европы.

Больше всех от этой истории забрал ЦСКА. Клуб получил более молодого игрока с перспективой роста вместо двух игроков, которые за последний год глобально не повысили свой уровень. Так ещё и очень мощно на этом заработал. «Локо» же остаётся верить, что пророчество Рангника сбудется. Сейчас оба футболиста стоят € 5,5 млн. И если прогресс не запустится, стоимость будет лишь падать.