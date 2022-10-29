Хохлов: «Спартак» нравится, а что происходит в «Локомотиве» — не понимаю

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение об игре «Спартака» и «Локомотива» в текущем сезоне.

«Клуб рассчитывает, что испанец привьёт команде тот футбол, который нравится акционерам, и с Абаскалем, похоже, угадали. «Спартак» мне сейчас нравится, хотя стабильности ещё предстоит достичь. А вот что происходит в «Локомотиве» — не понимаю. В какой футбол там хотят играть, тех ли тренеров под это приглашали? Загадка», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

«Спартак» (29) занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, отставая от «Зенита» (36) на семь очков. «Локомотив» находится на 14-й строчке, набрав 12 очков после 14 проведённых матчей.