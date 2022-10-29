Мантуан: роль игрока ротации? Моя цель — показывать максимум на отрезке, который мне дают

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о том, как относится к роли игрока ротации в российской команде.

«Роль игрока, выходящего на замену? Стартовый состав определяет главный тренер. Если он считает, что я должен начать игру в запасе, значит, я, в свою очередь, должен быть готов выйти в любой момент. И неважно, сколько времени у меня в итоге будет, — за этот отрезок обязан показать свой максимум. Плюс доказать, что на меня тоже можно рассчитывать. В том числе и в стартовом составе.



Если говорить о матчах с ЦСКА и «Динамо», очень рад, что удалось забить в этих важных встречах. Когда бы ни выпал шанс оказаться на поле, стараюсь принести команде максимальную пользу

Смущает ли меня такая роль? Это абсолютно точно те решения, которые принимает главный тренер. Ему виднее, как лучше для команды и что нужно делать, чтобы она побеждала. «Зенит» сейчас хорошо идёт по дистанции, у нас здоровая конкуренция. Моя задача – доказывать, что могу рассчитывать на большее», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

Мантуан перешёл в «Зенит» этим летом. На счету игрока 11 матчей и три гола в этом сезоне.