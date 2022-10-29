«Мне абсолютно нечего сказать». Игрок «Химок» Садыгов — после 1:6 от «Динамо»
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Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов отказался комментировать поражение в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Динамо» (1:6).
«Понимаю ли, почему такие результаты? Без комментариев. Мне абсолютно нечего сказать», — передаёт слова Садыгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Московское «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36). В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют с «Оренбургом». Встреча команд состоится 4 ноября в Химках. Начало матча — в 19:00 мск.
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