«Утром ты будешь уволен». Фанаты «Брайтона» распели кричалки тренеру «Челси» Поттеру

Сегодня, 29 октября, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимает на своём поле лондонский «Челси». По ходу матча хозяева ведут со счётом 3:0, на что болельщики «чаек» отреагировали, начав распевать кричалки своему бывшему тренеру Грэму Поттеру, который в данный момент возглавляет синих.

«Следующим утром ты будешь уволен», — угрожают болельщики «Брайтона» своему бывшему наставнику.

В составе хозяев отличился бельгийский вингер Леандро Троссард. Остальные мячи забили футболисты «Челси», но в свои ворота — голкипера гостей Кепу Аррисабалагу огорчили опорный хавбек Рубен Лофтус-Чик и центральный защитник Трево Чалоба.

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