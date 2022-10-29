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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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Масалитин рассказал, что общего между «Локомотивом» и ЦСКА перед предстоящим матчем

Масалитин рассказал, что общего между «Локомотивом» и ЦСКА перед предстоящим матчем
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче команды с «Локомотивом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Трудно за две-три игры в «Локомотиве» сделать так, чтобы команда снова играла. Но там собраны очень хорошие игроки, поэтому за счёт индивидуального мастерства «Локо» может сообразить и забить. Но проблемы в обороне как были, так и остаются. Как при переходе в атаку, так и в оборону. Много несостыковок сзади. Воспользуется ли этим ЦСКА — это вопрос к нападающим клуба.

Тяжело представить, каким будет матч. У команд есть кое-что общее — одни и те же проблемы в игре, хоть они и в разных частях таблицы. Но больше шансов в этой игре у ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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