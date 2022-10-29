«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Стартовый свисток Артёма Любимова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд и запасные:
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Тикнизян, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Изидор.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Кузьмичёв, Мампасси, Митай, Куликов, Керк, Раконьяц, Педро Габриэл.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ушаков, Гайч, Щенников, Яковлев, Каптилович, Дивеев, Ермаков, Заболотный.
Обслужит матч «Локомотив» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный судья — Алексей Сухой. Работать на VAR будут Артём Чистяков и его помощник Дмитрий Мосякин.
- 29 октября 2022
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