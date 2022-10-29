Полузащитник «Аякса» рассказал о сорвавшемся трансфере в «Челси»

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес прокомментировал сорвавшийся переход в лондонский «Челси» в минувшее трансферное окно. Английский клуб был заинтересован в трансфере мексиканца, однако «Аякс» заблокировал переход футболиста.



«Конечно, интерес со стороны «Челси» был. Это была сложная ситуация. Но и «Аяксу» было некуда деваться. Они не могли поступить по-другому.



Естественно, я боролся изо всех сил. Я не слишком сильно хотел этого перехода, потому что чувствую ответственность, которая лежит на мне в клубе. Но со временем вы осознаёте, что всё меняется. Более высокая конкуренция, лучшие условия жизни для вас и вашей семьи. В конце концов, об этом и идёт речь.



Я всегда думал, что я на поле из-за любви к футболу и из-за своей семьи. Для того чтобы у них всё было хорошо, чтобы я мог позаботиться о своих родителях. С другой стороны, меня очень мотивирует, что такие большие клубы следят за моей игрой», – приводит слова Альвареса ESPN.

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