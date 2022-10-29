Турнирная таблица женской Суперлиги: «Зенит» — чемпион, ЦСКА и «Локо» — в тройке

Закончился розыгрыш женской Суперлиги по футболу 2022 года. Сезон закроется матчем за Кубок России между «Зенитом» и ЦСКА на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Впервые в своей истории чемпионом Суперлиги стал «Зенит», набравший в 24 матчах 34 очка*. Следом расположились ЦСКА (31) и «Локомотив» (28). В четвёрку лучших также вошёл «Ростов» (16). Эти команды боролись за медали и проводили последние матчи между собой в рамках заключительного этапа 1-4.
В турнирной таблице заключительного этапа 5-10 выше всех финишировало «Чертаново» (21), далее идут «Енисей» (16) и «Звезда-2005» (16). Ниже расположились «Краснодар» (15) и «Рубин» (15), а последнюю строчку заняла «Рязань-ВДВ» (5).
*Очки всех команд были поделены на два перед заключительным этапом.
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:
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