Тренер «Челси» Поттер — о поражении 1:4 от «Брайтона»: больно видеть такой счёт на табло

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал разгромное поражение со счётом 1:4 от «Брайтона» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.
«Конечно, это поражение крайне неприятно. У нас не получилось вернуться в игру. Болельщики хозяев были активны, нам было нелегко. Больно видеть такой счёт на табло. «Брайтон» отлично смотрелся, особенно в первом тайме.
Когда анализируешь пропущенные голы, думаешь, что в тех ситуациях можно было сыграть лучше. Мы должны взять на себя ответственность за игру в первом тайме. За последние 30 дней мы провели слишком много игр, но это не оправдание. Сегодня мы не смогли показать свой уровень. Мы не использовали свои возможности в атаке, зато это сделал соперник.
У нас было много возможностей для взятия ворот, но мы упустили хорошие шансы. У меня возникло ощущение, что мы действовали очень открыто, и за это ответственен только я», — сказал Поттер после мачта Sky Sports.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»:
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