«Мне не за что извиняться». Тренер «Челси» Поттер — о поведении фанатов «Брайтона»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после поражения своих подопечных от «Брайтона» со счётом 1:4 прокомментировал кричалки и свист от болельщиков «чаек» в своей адрес по ходу встречи.

«Мне не за что извиняться и просить у них прощения. Думаю, что я проделал в этой команде неплохую работу и оставил клуб в хорошем состоянии, но они имеют право на своё мнение. Такое поведение, какое было у болельщиков «Брайтона», является частью футбола. Чтобы вырасти над собой, нужно пройти через страдания и боль.

Никто не говорил, что мы являемся готовой командой. Мы должны принять сегодняшнюю горечь поражения и извлечь из неё правильные уроки», — сказал Поттер после матча Sky Sports.

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