«Фулхэм» и «Эвертон» разделили очки в матче 14-го тура АПЛ
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» на своём поле принимал ливерпульский «Эвертон», возглавляемый Фрэнком Лэмпардом. Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Джона Брукса прозвучал в 19:30 мск.
В первой половине матча игра команд была равна. При разнице ударов 11-8 в створ обе команды попали по четыре раза. Во втором тайме «Эвертон» ударил по воротам всего лишь один раз (неточно), в то время как «дачники» нанесли по воротам соперника 13 ударов, из которых лишь два были точны, но Джордан Пикфорд сумел их парировать. «Ириски» смогли уверенно сдержать натиск футболистов хозяев и свести итоговый счёт к ничьей — 0:0.
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