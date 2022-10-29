Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» и «Эвертон» разделили очки в матче 14-го тура АПЛ

«Фулхэм» и «Эвертон» разделили очки в матче 14-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» на своём поле принимал ливерпульский «Эвертон», возглавляемый Фрэнком Лэмпардом. Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Джона Брукса прозвучал в 19:30 мск.

В первой половине матча игра команд была равна. При разнице ударов 11-8 в створ обе команды попали по четыре раза. Во втором тайме «Эвертон» ударил по воротам всего лишь один раз (неточно), в то время как «дачники» нанесли по воротам соперника 13 ударов, из которых лишь два были точны, но Джордан Пикфорд сумел их парировать. «Ириски» смогли уверенно сдержать натиск футболистов хозяев и свести итоговый счёт к ничьей — 0:0.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 октября 2022, суббота. 19:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022