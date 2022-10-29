Главный тренер ЦСКА Федотов считает, что скандал с Абаскалем был спродюсирован

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о перепалке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Специалисты повздорили после дерби, которое завершилось вничью — 2:2.



«Удивила ситуация после дерби. Не было прецедента — обычный рабочий момент и эмоции. Было кем-то спродюсировано и выпущено в СМИ.



Считаю ли, что был продюсер у этой истории? Получается, да. Мы разошлись, пожали руки, а в итоге оказалось, что кто-то виноват. Хотели сделать виноватым почему-то меня…



Буду ли себя вести аккуратнее? Я пытаюсь контролировать свои эмоции — это сложно. Кто-то более спокоен, а кто-то более эмоционален. Но мне всегда хочется оставаться порядочным. Если даже это происходит в пылу эмоций, то это не направлено на оскорбление или унижение — это только эмоция, которая может меня захлестнуть. Всё это происходит из-за моей любви к футболу и нежелания проигрывать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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