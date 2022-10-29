Главный тренер ЦСКА Федотов назвал преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о главном преимуществе «Зенита» по сравнению с конкурентами, а также рассказал о проблемах с комплектацией состава армейцев.

«Выглядит ли «Зенит» командой, которую невозможно победить на дистанции? Мы все прекрасно знаем, что это хорошо укомплектованная команда, где есть равноценные замены в случае получения травмы кого-то из основного состава. Поэтому мы и говорим о длине скамейки. На длинном этапе порой это играет решающую роль.



Считаю ли, что не хватает длины скамейки? Как показывает ситуация, не хватает. Мы об этом говорили: смогли подписать игроков уже по ходу — даже чуть с опозданием. Футболисту нужна адаптация. Как ни крути, не каждому удаётся с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то требуется значительно больше времени раскрыть свой потенциал», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.