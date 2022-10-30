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ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022

ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022
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Национальную команду Туниса могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре, сообщает BBC.

По данным источника, сборную могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела. Сообщается, что ранее министр молодёжи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса.

ФИФА считает его заявление попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны и обратилась за разъяснениями.

Сборная Туниса на ЧМ-2022 в одной группе сыграет с Данией, Австралией и Францией.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Действующим победителем турнира является национальная команда Франции.

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