Эли Даса рассказал о мотивации «Динамо» после трёх побед подряд в РПЛ

Защитник московского «Динамо» Эли Даса отреагировал на третью подряд победу клуба в Российской Премьер-Лиге. В матче 15-го тура бело-голубые разгромили «Химки» (6:1).
«Отличная игра. Расстроился, что не получилось сыграть на ноль, ведь я — защитник. Но ничего страшного.
Сейчас в «Динамо» всё хорошо. Новые игроки притираются друг к другу, нам надо продолжать в том же духе. Нас мотивирует, что мы уже рядом с тройкой лучших команд в турнирной таблице. Самое главное — двигаться от матча к матчу», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Динамо» набрало 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам тура обойти московский коллектив может «Краснодар», который сегодня, 30 октября, сыграет дома с «Зенитом».
- 30 октября 2022
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