«Вулверхэмптон» не оставляет попыток назначить главным тренером Хулена Лопетеги

«Вулверхэмптон» надеется убедить бывшего тренера «Севильи» и сборной Испании Хулена Лопетеги возглавить команду. Об этом сообщает The Sun.



«Волки» объявили об увольнении Бруно Лаже 2 октября, на тот момент команда одержала лишь одну победу в восьми матчах сезона. Руководство «Вулверхэмптона» считает Лопетеги основным кандидатом на пост главного тренера, несмотря на то что испанец уже отвечал отказом на предложение англичан.



Сообщается, что исполняющий обязанности главного тренера Стив Дэвис останется на своём посту до конца года.



По информации источника, камнем преткновения для Лопетеги является то, что при вылете в Чемпионшип ему придётся пойти на сокращение зарплаты.



Помимо «Вулверхэмптона», к услугам испанского специалиста хотел бы обратиться и другой аутсайдер текущего сезона АПЛ – «Лидс».



«Волки» с 10 очками занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

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