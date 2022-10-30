Эден Азар — о чемпионате мира: постараюсь выступить лучше, чем на турнире в России

Нападающий сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар высказался о предстоящем чемпионате мира и рассказал о своих травмах.

«Травмы? Это было сложно. Их было довольно много, много сомнений и всего, что с этим связано. Например, иметь возможность показать на поле, что я всё ещё на вершине.

Чемпионат мира? Думаю, что должен установить высокую планку. Постараюсь выступить лучше, чем четыре года назад в России. Это будет сложно, потому что тот результат уже был довольно хорошим. Мне повезло быть капитаном великой команды великой страны», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

На чемпионате мира в России сборная Бельгии заняла третье место. Азар в 11 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Эден Азар не забивает пенальти «Сельте». Видеоролик:

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