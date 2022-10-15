Эден Азар скатился. Деградация бельгийца попросту удручает

Несколько лет назад вингер Эден Азар был одним из лучших игроков АПЛ и мира в целом. Его рыночная стоимость на Transfermarkt оценивалась в € 150 млн. Переход из «Челси» в «Реал» за € 100 млн в межсезонье-2019 считался вполне адекватной сделкой.

Однако в Мадриде у бельгийца совсем не заладилось. Стоимость полузащитника упала на 92% и сейчас составляет скромные € 12 млн. Азар скатился. В данный момент вингер стал для «Реала» балластом, от которого невозможно избавиться.

В сентябре Азар забил первый гол в ЛЧ за 650 дней и первый за пять лет с игры. При этом он входит в топ-10 по зарплате в мире

В начале сентября «Реал» на выезде разгромил «Селтик» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Эта в целом проходная встреча стала примечательной для Эдена Азара. Бельгиец привычно начал игру на скамейке (последний выход в старте за «Реал» был в январе), однако волею случая получил шанс проявить себя. На 30-й минуте Эден заменил получившего травму Карима Бензема. Он отметился голом на 77-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Реала», переправив мяч в пустые ворота после классной передачи Дани Карвахаля.

Эден Азар Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

До матча в Шотландии Азар не забивал в ЛЧ с игры пять лет. В предыдущий раз это случилось в октябре 2017-го – тогда «Челси» сыграл 3:3 с «Ромой». В целом в сильнейшем еврокубковом турнире «засуха» Эдена продолжалась 650 дней, с тех пор как он забил «Интеру» (2:0) с пенальти в 2020-м. Последний мяч за «Реал» во всех турнирах он забил в январе этого года в кубковой игре с «Эльче». А в Ла Лиге бельгиец не отличался с сезона-2020/2021, когда отметился взятием ворот «Севильи». Гол «Селтику» стал 200-м в карьере Азара, но лишь четвёртым (!) в форме «Реала».

При этом Эден занимает восьмое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира и первое в «Реале» с зарплатой € 27 млн в год. Очевидно, что игрок даже близко не оправдывает вложения клуба. Матч с «Селтиком» стал редчайшим исключением из правил, когда Азар показал что-то стоящее на поле при предоставлении шанса проявить себя. В недавней игре с «Шахтёром» (1:1) главный тренер «Реала» Карло Анчелотти доверил бельгийцу место в стартовом составе. Итог? Абсолютно худшая в команде оценка 6,3 на известном портале Sofascore. Анчелотти заменил Эдена на 57-й минуте, чтобы как-то оживить атакующие действия «Реала».

Из-за постоянных травм Азар пропустил 72 матча и 510 дней после перехода в «Реал». Но на одни лишь повреждения регресс игрока не спишешь. От бельгийца нет никакого толку на поле, даже когда он здоров и готов играть. Кажется, Эден снизил к себе требования, расслабился и просто получает огромнейшую зарплату по действующему до 2024 года контракту без каких-то амбиций.

Эден Азар полузащитник «Реала» «Было сложное время, потому что я хочу играть и не играю. Чувствую себя хорошо в «Реале», просто получаю меньше минут. Когда я получаю игровую практику, то хорошо играю. Это деликатная ситуация, потому что я хочу играть больше».

Из Мадрида Азар никуда уезжать не хочет, но от увеличения игрового времени не отказался бы. Как минимум на словах. На деле же есть ощущение, что малое количество минут на поле не так уж сильно беспокоит бельгийца. Или он просто не в состоянии выйти на прежний уровень. По крайней мере, он никак это не пытается донести до Карло Анчелотти. «Каждый футболист знает своё положение – это очевидно. Если игрок хочет получить от меня объяснения по количеству времени на поле, я даю их. Но Эден со мной не разговаривал по этому поводу», — заявил Анчелотти в начале октября.

Карло Анчелотти Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В «Реале» уже ничего не ждут от Азара, но не могут от него избавиться

Летом Marca сообщала, что в «Реале» сильно разочарованы Азаром. Президент Флорентино Перес считает, что лучшая форма Азара осталась в прошлом, и уверен, что он её уже не вернёт.

Эден никогда не создавал проблем в раздевалке, за что в Мадриде его ценят. Однако Перес – прагматичный функционер. Он воспринимает бельгийца как отрицательный актив, от которого необходимо избавиться. Проблема в том, что сделать это невозможно. За межсезонье в «Реал» не поступило ни одного предложения по Азару. И вряд ли поступят в будущем, учитывая уровень игры футболиста на поле.

Как сообщает El Nacional, «Реал» готов отпустить Азара куда угодно даже бесплатно, поскольку Перес недоволен отношением бельгийца к делу и уровнем его физической готовности. Карло Анчелотти раздумывает над тем, чтобы больше не давать Азару игрового времени после провального выступления в игре с «Шахтёром». Источник не самый авторитетный, но информация не выглядит фантастической.

Очевидно, что у Эдена Азара огромные проблемы. Бельгийцу уже 31 год. Чудесное перерождение карьеры видится несбыточным сценарием. Вероятно, вскоре рыночная стоимость Азара упадёт ниже отметки € 10 млн.

Практически нет сомнений и в том, что Эден будет обузой для «Реала» до не такого уж скорого истечения контракта в 2024 году. Печальный закат футболиста, который не так давно считался одним из лучших на планете.