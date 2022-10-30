Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0). Единственный гол в матче забил нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес.



«Этим прекрасен футбол, что неважно, на каком месте находится команда. Мы контролировали игру с первой минуты. Так бывает, что мяч не идёт в ворота. Будем работать над контролем игры, реализацией моментов. У нас есть амбиции, и мы хотим прибавлять.

В футболе бывают ситуации, как Давид и Голиаф, знаете такую историю? Понятно, если ты не реализуешь моменты, ситуация развивается именно таким образом. Но у «Торпедо» был всего один голевой момент. Легко говорить, что «Спартак» мог забивать больше. Если мы с вами выйдем и попробуем забить из таких же ситуаций, наверняка у нас не получится. Важен факт создания опасных моментов – это уже ценно. Нам нужно работать, сохраняя голову», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 15 туров, набрав 32 очка. «Торпедо» — на последнем, 16-м месте, заработав шесть очков.