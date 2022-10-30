Каррагер — Невиллу: добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду
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Бывший защитник «Ливерпуля», ныне телеэксперт Джейми Каррагер отреагировал на то, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не поздоровался с Гари Невиллом перед матчем АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).
«Гари, добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду», – написал Каррагер в своей соцсети.
Отметим, что в августе 37-летний португалец подобным образом не поприветствовал Каррагера перед матчем с «Ливерпулем» (2:1). Каррагер периодически подвергает Роналду критике, в том числе заявляя, что аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси лучше португальца. Невилл ранее заявил, что «МЮ» будет лучше, если Роналду покинет клуб.
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Разбитый телефон, повязка и истерики: неприятные поступки Криштиану Роналду:
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