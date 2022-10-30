«Краснодар» устроил световое шоу, Кузяев перехитрил Сафонова. Фото победы «Зенита»

30 октября в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Автором единственного гола стал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который сумел реализовать пенальти.

По итогам встречи «Зенит» набрал 39 очков. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» находится на шестой строчке. Подопечные Александра Сторожука заработали 24 очка.



В следующем туре «Зенит» будет принимать грозненский «Ахмат» в субботу, 5 ноября, а «Краснодар» в выездном матче встретится с воронежским «Факелом».

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.