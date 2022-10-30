Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» устроил световое шоу, Кузяев перехитрил Сафонова. Фото победы «Зенита»

«Краснодар» устроил световое шоу, Кузяев перехитрил Сафонова. Фото победы «Зенита»
«Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

30 октября в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Автором единственного гола стал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который сумел реализовать пенальти.

По итогам встречи «Зенит» набрал 39 очков. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» находится на шестой строчке. Подопечные Александра Сторожука заработали 24 очка.

В следующем туре «Зенит» будет принимать грозненский «Ахмат» в субботу, 5 ноября, а «Краснодар» в выездном матче встретится с воронежским «Факелом».

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022