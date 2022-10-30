«Кёльн» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче Бундеслиги

Сегодня, 30 октября, «Кёльн» встречался с «Хоффенхаймом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Игра прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживал главный судья Франк Вилленборг.



Все голы матча были забиты в первом тайме. На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Кёльна» Флориан Кайнц с передачи Линтона Майны. На 36-й минуте ответный гол забил нападающий гостей Якоб Ларсен, ему ассистировал Кристоф Баумгартнер. На 87-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён турецкий защитник «Хоффенхайма» Озан Кабак.



«Кёльн» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023. У команды 17 очков после 12 проведённых матчей. «Хоффенхайм» поднялся на седьмое место, заработав 18 очков.