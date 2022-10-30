Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кёльн» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче Бундеслиги

«Кёльн» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче Бундеслиги
Комментарии

Сегодня, 30 октября, «Кёльн» встречался с «Хоффенхаймом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Игра прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживал главный судья Франк Вилленборг.

Все голы матча были забиты в первом тайме. На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Кёльна» Флориан Кайнц с передачи Линтона Майны. На 36-й минуте ответный гол забил нападающий гостей Якоб Ларсен, ему ассистировал Кристоф Баумгартнер. На 87-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён турецкий защитник «Хоффенхайма» Озан Кабак.

«Кёльн» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023. У команды 17 очков после 12 проведённых матчей. «Хоффенхайм» поднялся на седьмое место, заработав 18 очков.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Кайнц – 13'   1:1 Ларсен – 36'
Удаления: нет / Кабак – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022