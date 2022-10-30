Семак прокомментировал итоги встречи «Зенита» с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.



«Интересная игра, достаточно напряжённая. Первый тайм у нас не совсем получился — было не то, что мы бы хотели видеть с точки зрения качества игры, движения, интенсивности, давления, прессинга. Второй тайм был очень хороший — мы довольны тем, что прибавили, что создавали хорошие моменты, смогли забить один мяч. Хотелось бы забить больше, чтобы не было нервотрёпки в концовке, но такие матчи тоже очень нужны для команды, для проявления характера. Естественно, мы всем тренерским штабом очень довольны, особенно вторым таймом — по качеству и по результату. Думаю, наша победа абсолютно заслуженная.



Что касается «Краснодара», то сегодня был полный стадион и дополнительная мотивация в виде команды, которая сейчас идёт на первом месте, — всё это добавляло им сил, желания. Игра получилась довольно интересная, нервная, боевая, в которой мы всё-таки смогли забить и победили. Поздравляю команду и болельщиков с этой очень важной и нужной победой.



Не показалось ли, что Кузяев в последний момент, когда бил пенальти, не то чтобы испугался, а засомневался и Матвей Сафонов чуть было не угадал? Я думаю, есть такое, показалось. Думаю, Матвей знает манеру пробития одиннадцатиметровых Далером. Далер тоже ждал до последнего, поэтому, конечно, нервы присутствовали.



А вообще у нас никогда не было здесь лёгких игр. Иногда мы забивали на добавленных минутах: вспомните наш первый чемпионский год, сумасшедшая по интриге игра была, и сегодня, и предыдущие матчи, например, когда 0:2 проигрывали и 2:2 сыграли. Все матчи напряжённые, и сегодняшняя игра не стала исключением», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».