«Спортинг» зимой предпримет попытку приобрести Криштиану Роналду

«Спортинг» в зимнее трансферное окно рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Mirror.

По данным источника, «Спортинг» зимой готов сделать предложение по португальскому форварду. Ожидается, клуб может предложить «Манчестер Юнайтед» разделить зарплату Роналду. При этом, большую часть заработной платы будет выплачивать «Спортинг».

Ранее сообщалось, что Роналду приобрёл виллу в Португалии за € 18 млн.

Напомним, Роналду уже выступал за «Спортинг». В составе лиссабонского клуба он провёл 31 матч, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Действующее контрактное соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2023 года.

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