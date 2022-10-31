Синицын: тяжело будет возобновить карьеру, моё амплуа – самое сильное в российском футболе

34-летний российский вратарь Андрей Синицын ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры. Напомним, сейчас футболист находится в статусе свободного агента, а ранее он выступал за такие клубы, как «Краснодар», «Енисей», «Акрон», «Нижний Новгород» и «Динамо» Махачкала.

«Я не объявлял о завершении карьеры? Уже тяжело будет возвращаться. Скажем так, мое амплуа – самое сильное в российском футболе. Вратарей хороших и качественных много. Если мы не берем Премьер-Лигу, то даже в Первой лиге есть много хороших игроков. Тяжело будет найти команду. Наверное, это уже и не случится. Ну а громко заявлять, что завершаю карьеру, тоже не хочется. Наверное, уйду по-английски, тихо.

Планировал ли играть до 40 лет? Думал, отыграю, сколько смогу. Силы есть, но есть и большой бэкграунд травм. Может, уже и для здоровья будет полезнее закончить с футболом. Получилось так, что я перенес большое количество операций. Для меня травма – это когда нужно вмешательство врачей или хотя бы наложение гипса. То есть я никогда не отказывался от тренировок при недомогании», — приводит слова Синицына Metaratings.