7 самых неудачных трансферов сезона РПЛ. У «Зенита» и «Спартака» по две ошибки

Завершение первого круга – некий рубеж, после которого можно делать серьёзные выводы о командах, игроках, тренерах. После 15-го тура РПЛ поговорим о героях и антигероях чемпионата. Сегодняшний текст посвящён самым неудачным трансферам сезона. Второй круг ещё, возможно, поменяет восприятие этих переходов, но пока — на что наиграли, то и получите. Вот семь футболистов, чьё подписание обещало многое, но к началу ноября выглядит провалом.

Матео Кассьерра, в «Зенит» из «Сочи»

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После ухода Артёма Дзюбы и Юри Алберто «Зениту» требовались два новичка в группу атаки. Кассьерра казался идеальным вариантом. Адаптированный к России и РПЛ нападающий, относительно недорогой (покупка игрока «Сочи» обошлась петербургскому клубу в € 4,5 млн) и настоящий бомбардир. В прошлом сезоне колумбиец стал вторым снайпером лиги с 14 мячами и первым, если не брать голы с пенальти. Кассьерра забивал только с игры, на один гол тратил 132 минуты.

В новом сезоне РПЛ Матео сыграл уже 12 матчей и более 600 минут. Голов за «Зенит» – ноль! Помимо дубля в ворота «Факела» в Кубке России, колумбийцу похвастаться нечем. Объяснить его катастрофическую реализацию в составе чемпионов России невозможно. По статистике InStat, Кассьерра имел уже 20 голевых моментов в этом чемпионате – больше в «Зените» только у Малкома. Возможно, он просто слишком мягкий форвард для команды, много играющей в чужой штрафной.

Зелимхан Бакаев, в «Зенит» из «Спартака»

Зелимхан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бакаева можно было считать заменой сбежавшему из России Юри Алберто, поскольку в «Зените» бразильца чаще использовали в роли левого вингера или инсайда, а не чистого форварда. «Спартак» крепко критиковали за то, что клуб отпустил своего воспитанника, да ещё и свободным агентом. Но пока красно-белые точно не в проигрыше. «Спартак» не заметил потери бойца, а «Зенит» – приобретения. Новичок проигрывает конкуренцию Малкому, Клаудиньо и даже россиянину Андрею Мостовому. У Бакаева 17 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, но лишь три — в основе. Зелимхан помог добить «Локомотив», забив и сделав голевую передачу в концовке, кроме того, фактически его гол «Факелу» записали на Кассьерру. В эпизодах экс-спартаковец проявляет себя, однако до сих пор не вписался в игру команды.

Миха Мевля, в «Спартак» из «Антальяспора»

Миха Мевля Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» искал замену Самуэлю Жиго, вот только в силу обстоятельств был нацелен исключительно на свободных агентов. Иногда и на рынке «бесплатных» игроков можно отыскать крутое усиление, но в случае с селекцией красно-белых это явно не так. Варианты с Альваро Гонсалесом и Налдо сорвались, после чего на горизонте появилась фигура Мевли. У словенского центрального защитника была хорошая репутация в России: он достаточно надёжно играл в «Ростове» и «Сочи», вдобавок провёл полтора года в «Зените», пусть даже проиграл там конкуренцию. Однако по первым семи матчам Михи за «Спартак» сложилось впечатление, что красно-белым прислали из Турции какого-то другого Мевлю. Новичок привёз несколько голов, находится в плохой форме. И не факт, что в 32 года сможет преобразиться.

Кейта Бальде, в «Спартак» из «Кальяри»

Кейта Бальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Попытка московского клуба усилить атаку свободным агентом тоже, мягко говоря, не удалась. Кейта Бальде игрок с именем: несколько лет назад «Монако», впечатлившись скоростью, резкостью и дриблингом сенегальца, выложил за него € 30 млн. Но в футболе один-два сезона могут полностью перевернуть карьеру игрока. Форвард приехал в «Спартак» с лишним весом, и, когда дебютировал в матче с «Зенитом», стало понятно, что сегодняшний Бальде не убежит ни от кого даже в ветеранском матче. Чем он занимался летом после расставания с «Кальяри»? Как поддерживал форму? Впрочем, это было ещё не самое страшное для Гильермо Абаскаля. Вскоре выяснилось, что Кейта дисквалифицирован до конца первой части сезона из-за допинговой истории. Сенегалец, подписывая контракт, никому не сказал в «Спартаке» о своей ситуации.

Владислав Сарвели, в «Сочи» из «Крыльев Советов»

Владислав Сарвели Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Если «Зенит» не угадал с Кассьеррой, то сам сочинский клуб – с заменой колумбийцу. В нападение вице-чемпионы России подписали Сарвели, за которого заплатили «Крыльям Советов» € 1,2 млн (по данным Transfermarkt). Владислав выдал отличный прошлый сезон в самарской команде, набрав 9+3 по системе «гол+пас» в 29 матчах РПЛ. В «Сочи» Сарвели сначала стабильно играл в основе и, в отличие от Кассьерры-зенитовца, забивал хотя бы аутсайдерам – «Торпедо» и «Химкам». Но с приходом Луки Джорджевича экс-форвард «КС» стал всё чаще оказываться в запасе. А если выходил в стартовом составе, то отправлялся на скамейку уже через 45 минут. За круг у Владислава лишь три гола – он поразил также ворота «Локомотива». Конечно, не такой результативности ждал от новичка Вадим Гаранин.

Матиас Норманн, в «Динамо» из «Ростова»

Матиас Норманн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Переход норвежского полузащитника в «Динамо» наделал много шуму. В последнее время скандинавские игроки один за другим уезжали из России, попадая под давление на родине, а Норманн, наоборот, вернулся в наш чемпионат после аренды в «Норвиче». За это ему закрыли двери в сборную. Бело-голубые потеряли летом целую группу игроков и сильно нуждались в центрхаве уровня Матиаса. Казалось, «Динамо» сделало отличное приобретение, арендовав Норманна с правом выкупа. Норвежец очень прилично играл в «Ростове», да и в АПЛ имел регулярную практику. Но первые матчи центрхава за команду Славиши Йокановича – настоящий провал. Матиас тоже очень плохо подготовился к сезону. Он то моменты на свои ворота привозил, то травму получил. Если Норманн и дальше будет так играть, то, значит, у него проблемы с мотивацией.

Гамид Агаларов, в «Ахмат» из «Уфы»

Гамид Агаларов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ также страдает в новой команде, как и Кассьерра. Впрочем, колумбийцу хотя бы доверяют в «Зените», а на Агаларова тренеры как будто махнули рукой. Ни Андрей Талалаев, ни сменивший его Сергей Ташуев не видят в экс-нападающем «Уфе» игрока стартового состава. В РПЛ Гамид лишь раз вышел в основе. Неужели «Ахмат» зря потратил € 3,5 млн?

В чемпионате Агаларов забил всего один мяч – «Факелу» во 2-м туре. Кроме этого, в последнем кубковом матче с «Оренбургом» он стал автором гола и заработал пенальти. За полсезона у Гамида во всех турнирах восемь голевых моментов и 11 ударов (в створ – семь). Конечно, это не те цифры, на которые надеялся нападающий после перехода в «Ахмат». Если ситуация не изменится, летом Агаларов наверняка задумается о смене клуба.