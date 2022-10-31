Дивеев: не знаю, вернусь ли в общую группу ЦСКА на зимних сборах

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём восстановлении после травмы. Футболист признался, что не знает, получится ли у него вернуться в общую группу армейцев на зимних сборах. Напомним, у Дивеева диагностировали перелом большеберцовой кости после матча 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1).

«Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Вернусь ли в общую группу на зимних сборах? Пока не знаю, честно. Трудно предсказать», — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».

Напомним, до травмы Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. Защитник отметился одним голом и одной результативной передачей.

После 15 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. Армейцы набрали 29 очков.