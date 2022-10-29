Уникальная развязка дерби! Талант ЦСКА за три минуты превратился из героя в злодея

«Локомотив» и ЦСКА подходили к матчу 15-го тура в совершенно разном положении. Первые пытались выбраться из глубочайшего кризиса, а вторые, несмотря на нестабильные результаты, оставались одними из главных претендентов на серебро. Результат получился соответствующим, но ход игры удивил.

«Локомотив» ради дерби перестроился на новую схему и вышел с тремя центральными защитниками: Дмитрием Бариновым, Станиславом Магкеевым и Тином Едваем. У ЦСКА в обороне дебютировал 18-летний Матвей Лукин.

«Локо» начал агрессивно и даже создал момент на первых минутах, но Антон Миранчук не забил. После этого долгое время с голевыми шансами было туго, но команды поддерживали неплохой темп и периодически били издали: Хесус Медина попал по центру ворот, а Константин Марадишвили заставил Игоря Акинфеева отбивать мяч куда подальше.



Игра оставалась равной и к середине тайма, а потом забил ЦСКА. Медина отклеился от защитников и замкнул подачу Хорхе Карраскаля. 0:1!

Второй гол мог случиться уже спустя несколько минут, но в другие ворота. Перепасовка игроков «Локо» запутала оборону ЦСКА, и Марадишвили вывалился один на один. Вместо удара Константин решил обвести Акинфеева, а тот среагировал и выбил мяч.

За пять минут до перерыва «Локо» чуть не остался в большинстве. Бактиёр Зайнутдинов, у которого уже была жёлтая, в ходе борьбы влепил по лицу Магкееву. Судя по реакции, игрок ЦСКА понимал, что не прав, но судья Артём Любимов простил.

Второй тайм начал бодрее уже ЦСКА, но вскоре игра выровнялась. А к середине тайма «Локо» уже завладел ощутимым преимуществом. Моменты становились всё острее, но гол никак не приходил.



Самый огонь начался ближе к концу матча. «Локо» давил, ЦСКА убегал в опаснейшие контратаки. Лучший шанс гости получили, когда заработали штрафной — Фёдор Чалов попал в штангу.

Одна из контратак ЦСКА закончилась самым наглым голом тура. Егор Ушаков подловил Маринато Гильерме и забил практически с нулевого угла. Правда, сразу же выяснилось, что 19-летний форвард за несколько секунд до удара вмочил рукой по лицу Баринову. VAR вмешался, и мяч отменили, а Ушаков получил жёлтую.

Ушаков решил, что нужно оставаться в центре внимания до конца, и уже спустя три минуты получил вторую жёлтую. Уникальная развязка и своеобразный хет-трик: отменённый гол и удаление после двух карточек. Вот так можно за три минуты превратиться из героя в злодея.

«Локо» пытался устроить навал перед финальным свистком, но получилось коряво. И всё равно поразительно, как команда ожила в сложнейшем дерби. Несмотря на старания, «Локо» остался в зоне стыков, а ЦСКА вернулся в тройку лидеров.