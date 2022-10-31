«Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский матч с «Кадисом» в начале декабря

«Манчестер Юнайтед» принял решение провести товарищеские встречи во время проведения чемпионата мира в Катаре. Как сообщает официальный сайт «красных дьяволов», 7 декабря подопечные Эрика тен Хага, которые будут доступны в его расположении, отправятся в Испанию на матч с «Кадисом».

«Эрик и команда добились хорошего прогресса в первой половине сезона, и важно, чтобы мы сохранили этот импульс после перерыва на чемпионат мира. Зимний тренировочный сбор станет важным этапом подготовки команды ко второй части сезона.



Мы подобрали для игры высококлассного соперника, гарантируя сохранение игровой формы и свежести. Также это позволит некоторым из наших молодых талантов потренироваться и сыграть в основной команде, а также подарит болельщикам увлекательный клубный футбол», — приводятся в официальном заявлении слова директора клуба Джона Мертоу.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября. Матчем-открытием станет встреча хозяев турнира с национальной командой Эквадора.

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