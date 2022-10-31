Джейми О'Хара: в старте Англии предпочёл бы Рашфорда и Стерлинга вместо Фодена и Грилиша
Поделиться
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара рассказал, каких игроков предпочёл бы увидеть в атаке сборной Англии на грядущем чемпионате мира по футболу.
«Я бы выпускал Рашфорда в первых матчах сборной Англии. Он действительно хорош в этом сезоне, и его форма великолепна. Также я бы использовал Стерлинга вместо Фодена, Грилиша и Саки. В последний раз мне действительно нравилось смотреть игры сборной Англии, когда Рашфорд, Кейн и Стерлинг играли в тройке нападающих.
Высокий темп пугает команды, особенно на чемпионате мира. Если в атаке вы играете с Рашфордом и Стерлингом, которые могут обыграть соперника один в один, я думаю, что это может стать серьёзной угрозой. Вот почему я бы выпускал именно их», — цитирует О'Хару talkSPORT.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
18:47
-
18:41
-
18:40
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:33
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:31
-
15:12
-
15:09
-
15:06
Партнерский контент