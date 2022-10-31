Джейми О'Хара: в старте Англии предпочёл бы Рашфорда и Стерлинга вместо Фодена и Грилиша

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара рассказал, каких игроков предпочёл бы увидеть в атаке сборной Англии на грядущем чемпионате мира по футболу.

«Я бы выпускал Рашфорда в первых матчах сборной Англии. Он действительно хорош в этом сезоне, и его форма великолепна. Также я бы использовал Стерлинга вместо Фодена, Грилиша и Саки. В последний раз мне действительно нравилось смотреть игры сборной Англии, когда Рашфорд, Кейн и Стерлинг играли в тройке нападающих.

Высокий темп пугает команды, особенно на чемпионате мира. Если в атаке вы играете с Рашфордом и Стерлингом, которые могут обыграть соперника один в один, я думаю, что это может стать серьёзной угрозой. Вот почему я бы выпускал именно их», — цитирует О'Хару talkSPORT.