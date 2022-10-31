Ловрен вошел в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре

Защитника «Зенита» Деяна Ловрена включили в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игрок провёл 71 матч за национальную сборную, в которых отметился пятью забитыми мячами. На групповом этапе чемпионата мира в Катаре хорваты сыграют с командами Марокко, Канады и Бельгии.

Также в расширенный состав хорватской национальной команды вошли нападающий «Тоттенхэма» Иван Перишич, экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, хавбек «Челси» Матео Ковачич и другие.

При этом хорват Никола Моро, ранее выступавший за московское «Динамо», а ныне защищающий цвета «Болоньи», не попал в расширенный состав команды.