Маркус Рашфорд: какое-то время я боролся с ментальными проблемами

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о проблемах с психическим здоровьем.



«Какое-то время я боролся с ментальными проблемами. Они возникли не столько из-за моей игры, сколько из-за вещей, происходивших за пределами поля. Я понимаю, что работа журналистов — говорить о том, что происходит на поле, но для игроков важно правильно настраиваться и очищать голову от ненужных переживаний перед каждым матчем. В прошлом сезоне мне не часто это удавалось», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.

В нынешнем сезоне 25-летний Рашфорд принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. С 2016 года форвард вызывается в сборную Англии.