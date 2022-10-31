Форвард «МЮ» Рашфорд рассказал о деталях работы с тен Хагом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился подробностями своей работы с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Он просто хочет, чтобы я был в нужных зонах, забивал голы, прессинговал на высоких позициях на поле. Это детали, над которыми я стараюсь продолжать работать и не останавливаться на достигнутом.

Даже если у вас не самые лучшие дни, нужно пробовать придерживаться этих принципов, использовать их как основу, чтобы качественно выполнять свою работу. Попадание в зоны — это одно, но техника и возможность принять мяч своей головой, чтобы поразить ворота — вот над чем я работал, поэтому приятно забить пару голов», — приводит слова Рашфорда Manchester Evening News.

В текущем сезоне англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах. На его счету семь голов и три результативные передачи.

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