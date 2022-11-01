ONE: «Хапоэль» хочет выкупить Сулейманова у «Краснодара». В клубе очень довольны его игрой

Российский футболист «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед Шапи-Сулейманов может остаться в клубе на постоянной основе, сообщает ONE.
Отмечается, что израильский клуб хочет выкупить 22-летнего форварда, руководство очень довольно его игрой. «Хапоэль» активирует опцию выкупа игрока у «Краснодара» – она составляет примерно € 1 млн.
«Шапи — это футбольная звезда, мы ещё не видели и 50 процентов его способностей», — заявил источнику один из людей, имеющих отношение к «Хапоэлю».
В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Хапоэль» 15 матчей, на его счету три гола и три результативные передачи. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 20 очков после десяти встреч.
В чемпионате России Сулейманов выступал за «Краснодар», также в сезоне-2021/2022 года он играл в турецком «Гиресунспоре».
Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле:
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