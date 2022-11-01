Защитник «Зенита» Чистяков: мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу небольшого количества игрового времени в нынешнем сезоне. Футболист заявил, что хотел бы получать больше минут на поле. Также он подчеркнул, что намерен ждать свой шанс именно в «Зените».
«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Чистяков провёл за «Зенит» четыре матча в Российской Премьер-Лиге и три игры в Кубке России.
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