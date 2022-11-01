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Дмитрий Булыкин назвал Сычевого, Пиняева и Зиньковского открытиями первого круга РПЛ

Дмитрий Булыкин назвал Сычевого, Пиняева и Зиньковского открытиями первого круга РПЛ
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин перечислил футболистов, которых считает открытиями первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Открытия сезона можно назвать, но лучшего игрока – сложно, их много. Но посмотрим, чем закончится сезон. Отмечу Сычевого, Зиньковского можно выделить, как проявившего себя в первом круге. Но самое главное — проявить себя не только в первой части, но и во всём чемпионате, а также в следующем сезоне. Пиняев стал больше играть, ему тоже авансом можно дать, забил несколько голов.

Остальные себя тоже неплохо проявляют: и зенитовские бразильцы, и спартаковские Промес с Соболевым, в ЦСКА Чалов стал забивать и помогать. В первом круге можно много кого выделить, но я бы стал выделять по итогам второго – много человек претендует на звание MVP.

Может быть, кто-то вмешается во второй части сезона и сможет стать лучшим игроком чемпионата. Много претендентов, мы назвали открытия, есть и постоянные участники, кто хорошо себя проявляет. Продолжим подводить итоги в конце чемпионата, когда будет понятно, кто чего достиг в плане результата, а не успокоился после первого круга как командно, так и индивидуально», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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