Президент «Урала» Иванов: во втором круге РПЛ будет битва за место под солнцем
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о выступлениях команды в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«За начало первого круга нам нужно поставить жирный кол. Мы как-то потерялись в плане игры: очков не набирали, шли на последнем месте. Всё изменилось, и вторую половину мы отыграли на пять с минусом. Мы хорошо отыграли, немного подправили положение. Всё ещё впереди. Дальше во втором круге будет битва за место под солнцем. Мы не обольщаемся и будем стремиться улучшать результат», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Урал» в 15 матчах набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (39).
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