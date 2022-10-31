Григорий Иванов: «Уралу» ещё многому надо научиться. Хотим побороться за восьмое место

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о целях екатеринбургской команды на текущий и следующий сезоны российского чемпионата.
«У нас стоят задачи играть в хороший футбол, чтобы зрители наконец-то возвращались на трибуны. А мы раньше играли не очень красиво и не очень хорошо. Конечно, самое главное — если будем показывать хорошую игру, то и результаты придут. Поэтому мы хотим подняться как можно выше в турнирной таблице. Будем смотреть, как это получится. Конечно, после окончания первого круга мы немного вздохнули. Но это ещё ни о чём не говорит, нам предстоит много работы.
Нам ещё многому надо научиться: и забивать голы, и выигрывать матчи. Надо продолжать набирать очки, ещё ничего не решено, все команды будут биться. Шестое-седьмое место для нас, конечно, было бы высоковато, но хотя бы за восьмое мы хотели бы побороться. И если получится, то дай бог. Нам надо будет сохранить состав, усилиться в межсезонье и в следующем году, может быть, ставить более революционные планы. Но сейчас все наши мысли только о чемпионате и о двух играх, которые нам осталось провести до зимней паузы", — приводит слова функционера «РИА Новости Спорт».
«Урал» занимает 10-е место после 15 сыгранных матчей. До зимнего перерыва клуб сыграет с «Локомотивом» и «Факелом» 6-го и 12-го ноября соответственно.
- 31 октября 2022
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